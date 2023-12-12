Чи планують звільняти Залужного – відповідь Умєрова

Глава Міноборони Рустем Умєров зазначив, що підстав для звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного наразі немає. Міністерство оборони, і головком роблять усе можливе для перемоги України, тому питання про звільнення не стоїть. Про це пише виданя Новини.LIVE, передає НСН.

Чи планують звільняти Залужного

Умєров запевнив, що зараз підстав говорити про можливе звільнення головнокомандувача немає. За його словами, Залужний робить усе можливе для перемоги України. А поширення чуток про ймовірне звільнення з посади — це робота пропаганди ворога.

“Питання таке не стоїть, я знаю, що його скачуть і внутрішню, і зовнішню. Я завжди жартую над цим питанням з Валерієм Федоровичем і кажу: в цей раз, хто звільняє тебе? Тобто в цьому плані я завжди відкритий, якщо є такі питання, буду повідомляти, нагальних питань немає. Як ви знаєте ми можемо рекомендацію робити або переводити на окремі посади”, — наголосив Умєров.

Посадовець також підкреслив, що як тільки буде йтися про звільнення Залужного, то він обов’язково повідомить про це народу України. Поки що вони спільно з головкомом роблять усе можливе, що перемогти у війні.

“Таких питань як росіяни хочуть розгойдати немає, якщо вони будуть я вийду з цим питанням і розповім. Всі міністри і головкоми змінюються, все, що потрібно для перемоги ми будемо робити, але на сьогодні такого питання немає”, — додав міністр оборони.

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