Чи може Україна мобілізувати чоловіків, які виїхали за кордон: роз’яснення

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає суттєві зміни у процесі мобілізації. Водночас військово-політичне керівництво країни почало обговорювати можливість повернення з-за кордону військовозобов’язаних громадян.

На сьогодні опрацьовується можливість електронного оповіщення чоловіків, які виїхали за кордон. OBOZ.UA з’ясовував, чи можуть мобілізувати чоловіків, які перебувають за кордоном, та що потрібно знати, передає НСН.

Чи може Україна мобілізувати чоловіків, які виїхали за кордон

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, у разі ухвалення рішення про виклики до територіальних центрів комплектування через електронне повідомлення їх відправлятимуть військовозобов’язаним, зокрема тим, хто перебуває за кордоном.

Також він уточнив, що оборонне відомство розглядає можливість повідомляти військовозобов’язаних чоловіків про необхідність з’явитися у ТЦК та СП через електронне повідомлення. Умєров наголосив, що такі запрошення отримуватимуть навіть ті українці, які перебувають за межами країни.

Нині Міністерство оборони планує зробити облік військовозобов’язаних українців, які живуть за кордоном, і агітувати їх повертатися та поповнювати лави ЗСУ. При цьому Умєров заявив, що влада працює над питанням можливого обмеження деяких прав українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. Але поки що з цього приводу тривають консультації з Міністерством юстиції та правоохоронними органами.

Народний депутат Вадим Івченко розповів, що всі чоловіки мають отримати картку військового обліку і пройти переідентифікацію в ТЦК і СП. До того ж народний обранець уточнив, що якщо людина перебуває за кордоном, вона теж має пройти цю ідентифікацію. Інакше для такого українця можуть виникнути певні наслідки.

За словами народного депутата, зміни будуть і щодо банківських послуг. Зокрема, банк запросить також нову ідентифікацію, але в цій ідентифікації має бути цей вид, безпосередньо цей військовий облік.

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