Чи має Україна план “Б”, якщо США відмовлять у допомозі – міністр фінансів

Україна розробила альтернативний план у разі, якщо США відмовлять у допомозі нашій країні. Проте уряд вірить у позитивне рішення з боку американців.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, передає НСН.

Марченко пояснив, що у разі відмови американців Україна проситиме країни-члени “Великої сімки” або Північної Європи збільшити розмір внесків.

“Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави”, — додав він.

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