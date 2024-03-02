Соціальні субсидії в Україні призначені для допомоги людям із низьким доходом у сплаті комунальних послуг. Однак існують обставини, які можуть призвести до відмови у наданні цієї фінансової підтримки.

Про те, за яких умов житлова субсидія не надається, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, передає НСН.

Субсидії в Україні: чому можуть відмовити в допомозі

Для покриття частини витрат на комунальні послуги українці можуть отримувати субсидії від держави. Ця допомога нараховується, коли розмір платежу за послуги перевищує певний відсоток від доходу сім’ї на одну особу.

Проте, є декілька обставин, за яких допомога може бути відхилена. А саме:

загальна площа квартири більше 130 кв. м, житлового будинку — більше 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);

у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менше 5 років тому (крім мопеда та причепа);

у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менше 15 років тому (крім мопеда та причепа);

у складі сім’ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

є борг з оплати послуг ЖКП більше трьох місяців і загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у складі сім’ї є неплатник аліментів (більше трьох місяців);

громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

хтось із зареєстрованих членів сім’ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн (окрім оплати лікування).

Також, субсидію можуть скасувати навіть після її призначення, якщо виявиться, що особа приховала свої реальні доходи або подала іншу некоректну інформацію.

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