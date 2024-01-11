Чому пауза у війні буде лише на користь РФ, а не Україні – Зеленський

Паузи у війні не буде. Якщо росії дати паузу, вона піде на користь тільки їй, але ніяк не Україні. Про це сказав президент України Володимир Зеленської під час заяв за результатами переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом, передає НСН.

Чому пауза у війні буде лише на користь РФ, а не Україні

За його словами, пауза на полі бою на території України – це не є пауза в війні: це не говорить про те, що це припинення війни і це не веде до політичного діалогу з російською федерацією або з кимось ще, ця пауза буде допомогати тільки РФ.

“Тому що ми розуміємо об’єми, скільки всього вони виробляють сьогодні дронів, артилерії на добу. Ми бачимо чого їм не вистачає, ми бачимо великий дефіцит дронів і з артилерією, і з ракетами. Йдуть великі закупки з ірану дронів і шахедів, а також вони домовляються про ракети, поки що домовленостей вони не досягли, а також вони отримали більше мільйона артснарядів від Північної Кореї, а також ми бачили приклади деяких ракет”, – пояснив Зеленський.

Він зазначив, що російські склади були порожніми після початку повномасштабного вторгнення в Україну, тому зараз ця пауза – це не просто заморожений конфлікт, це просто пауза яка допоможе їм.

“Вони не встигають. Так, ви праві, світ також не встигає наповнювати склади України. Але світ сьогодні допомагає Україні, а в росії є дефіцит. Дати паузу, ризикнути, дати 2-3 роки росії – вона потім може переїхати нас, ми би так не ризикували і слава Богу, що все це вирішується в Україні і тому пауз на користь росії точно не буде”, – підкреслив він.

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