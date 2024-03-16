Частину країни охопить похолодання: погода в Україні 17 березня

17 березня погода в Україні буде неоднорідною. У більшості областей стане ще тепліше, а от на заході температура навпаки знизиться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає НСН.

Так, за її даними, 17 березня в Україні очікується +10…+15 градусів. На Одещині місцями до +17 градусів.

“А ось у західних областях, навпаки, завтра похолоднішає, протягом дня буде +6…+9 градусів”, – каже Наталка Діденко.

Атмосферний фронт із Західної Європи принесе дощі на захід, північ України, а також на Вінниччину, Черкащину та Кіровоградську область. Дощі, за даними синоптика, будеть невеликі та помірні. На решті території України переважатиме суха погода.

“У Києві 17 березня буде дуже тепло, до +13 градусів”, – прогнозує синоптик.

За її даними, у столиці в неділю будуть дощі.

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