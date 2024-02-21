Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої, серед інших тем, розглядали ситуацію з блокуванням кордону з Польщею. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, передає НСН.

Блокування кордону з Польщею: Зеленський пообіцяв «дуже швидкі кроки»

“Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні. З урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко”, – повідомив Володимир Зеленський.

Президент наголошує, що лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати.

“Я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути”, – підкреслив Зеленський.

Також, за його словами, на селекторі обговорили ситуацію на фронту.

“Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки”, – прокоментував глава держави.

Крім того, розглядали ситуацію в регіонах з ліквідацією наслідків російських ударів, допомогою людям, розбудовою багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

Раніше ми писали: Знищили літак і 1130 окупантів: ситуація на фронті 21 лютого