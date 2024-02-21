Знищили літак і 1130 окупантів: ситуація на фронті 21 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже сімсот двадцять восьму добу. Про ситуацію на фронті 21 лютого, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Збили ще один літак!

21 лютого ЗСУ збили ще один ворожий літак – сьомий за останні п’ять діб. Цього разу – Су-34. Гарною новиною зранку поділився командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. За його словами, екіпаж не вижив.

Екіпаж Су-34 приєднується до нашої рубрики «Вечного полета, братья». Маю гарні результати об’єктивного контролю, щоб ніхто не сумнівався! Будемо їсти руSSкого ведмедя малими шматками. Разом – до перемоги! P.S. Ходять чутки, що в мене останнім часом поганий настрій. Не маю на це права! При такій бойовій роботі він просто чудовий! – написав командувач

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 21 лютого 2024 року російські окупанти атакували зенітною керованою ракетою С-300 (Ростовська область), керованою авіаційною ракетою Х-59 (Бєлгородська область), 4-ма крилатими ракетами Х-22 (Ростовська область) та 19-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» (Приморсько-Ахтарськ, рф).

В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти «шахедів» у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести неуражених ворожих БпЛА не досягла своїх цілей.

Загальна ситуація на фронті 21 лютого

російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Саблуківка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському українські воїни відбили дві безуспішні спроби ворожого наступу в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник 8 разів атакував українські підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони України відбили 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону українських військ.

На Новопавлівському напрямку українські воїни відбили 7 ворожих атак південніше Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник тут здійснив один безуспішний штурм.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 1 складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 1130 російських окупантів, 13 танків, 70 бойових броньованих машин, 53 артилерійські системи, 4 реактивних систем залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 39 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 56 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.02.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 406080 (+1130) осіб,

танків ‒ 6516 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 12338 (+70) од,

артилерійських систем – 9826 (+53) од,

РСЗВ – 992 (+4) од,

засоби ППО ‒ 678 (+3) од,

літаків – 338 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7560 (+39),

крилаті ракети ‒ 1903 (+1),

кораблі /катери ‒ 25 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12861 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1558 (+7)

Дані уточнюються.

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