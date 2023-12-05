Аеропорт Бориспіль почав набирати людей на різні вакансії: про що це свідчить

У грудні з’явилися вакансії наземного персоналу для роботи на головному аеропорті України “Борисполі”. Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідні вакансії з’явились на державному сайті “Робота та відновлення” та на спеціалізованих HR-сервісах. Передає НСН.

Аеропорт Бориспіль почав набирати людей на різні вакансії

Наразі в міжнародному аеропорті “Бориспіль” відкриті вакансії, зокрема, адміністратора пасажирського обслуговування, старшого інженера з аварійно-рятувальних робіт, агента з органiзацiї обслуговування авiаперевезень, менеджера з обслуговування вантажів, контролера, тощо.

Зазначається, що переважно вакансії розміщено не безпосередньо в Борисполі, а в селі Гора Бориспільського району. При цьому заробітна плата варіюється від 9,4 тис. грн старшому мийнику літальних апаратів до майже 22 тис. грн інструктору з підготовки на робочому місці.

Водночас, прес-служба Міністерства інфраструктури України пояснила, що насправді ці вакансії були відкриті і раніше. Просто відомство нещодавно відкрило новий сайт “Робота та відновлення”, де зібрано всі вакансії їх профільних підприємств.

На питання, чи пов’язана поява нових вакансій з можливим відкриттям аеропорту, в Мініфраструктури заперечили.

“Якщо ми хочемо, щоб після перемоги Бориспіль “полетів” впродовж місяця, то маємо весь час війни підтримувати його і персонал в робочому стані”, – сказали в відомстві.

Також в міністерстві пояснили на прикладі диспетчерів, що ці працівники не просто мають постійно працювати, але й проходити системне підвищення кваліфікації і складати іспити.

“Тому не можна зробити два роки перерви, а потім сісти за комп’ютер і відправляти літаки у польоти”, – додали в Мініфраструктури.

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