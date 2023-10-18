10 категорій військових отримають грошову винагороду: які умови

Військові за свою роботу, окрім заробітної плати, отримають грошову винагороду. Однією з таких є виплата бойових у розмірі 100 тисяч гривень. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Юридична сотня, передає НСН.

10 категорій військових отримають грошову винагороду

Як повідомляють експерти, додаткова грошова винагорода 100 тисяч гривень виплачується військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях або заходах з національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії.

Військові отримають гроші:

під час ведення бойових (спеціальних) дій на лінії бойового зіткнення з противником на глибину виконання бойових (спеціальних) завдань військовою частиною (підрозділом, у тому числі зведеним) першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

у районах ведення воєнних (бойових) дій з виявлення повітряних цілей противника;

польотів у районах ведення бойових дій, ведення повітряного бою;

у районах ведення бойових дій з вогневого ураження противника у складі підрозділу (засобу) ракетних військ і артилерії;

на території противника (у тому числі між позиціями військ противника та своїх, тимчасово окупованих (захоплених) противником територіях);

з вогневого ураження повітряних або морських цілей;

з виводу повітряних суден з-під удару противника з виконанням зльоту;

кораблями, катерами, суднами в морській, річковій акваторії (поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування, місць тимчасового базування);

у районах ведення бойових дій медичному персоналу медичних частин та підрозділів;

з відбиття збройного нападу (вогневого ураження противника) на об’єкти, що охороняються, звільнення їх від захоплення або насильного заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою.

До документів мають додати довідки про:

бойові накази (розпорядження) командира частини (керівника органу військового управління), до якої відряджений військовослужбовець із зазначенням дати та реєстраційного номера;

журнал бойових дій (бойове донесення) підрозділу;

рапорт командира, якому підпорядковувалися військовослужбовці про безпосередню участь у бойових діях.

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