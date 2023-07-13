Кадирівці на Донбасі використовують вкрай небезпечну «тактику чеченської війни» – британська розвідка

Кадирівці на Донбасі використовують вкрай небезпечну «тактику чеченської війни». Про це повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter, передає НСН.

Чеченські бойовики, які воюють в Україні на боці окупаційної армії Росії, широко використовують на Донбасі саморобні вибухові пристрої. Зокрема, їх роблять навіть із броньованих авто. Така ж тактика застосовувалася під час чеченських воєн.

За інформацією британської розвідки, у червні були зафіксовані випадки використання військами Росії старих броньованих машин, начинених кількома тоннами вибухівки. За задумом, екіпаж вистрибує з машини після того, як пустить її за курсом.

При цьому розвідка зазначає, що чеченці, які воюють на боці України, виготовляли аналогічні машини в січні 2023 року.

Ця тактика є вкрай небезпечною, особливо якщо її застосовують біля населених пунктів, де мешкають мирні люди. Експерти зазначають, що більшість російських саморобних вибухових пристроїв майже напевно вибухнули до того, як досягли своєї мети через комбінацію протитанкових мін та вогню прямим наведенням.

У відомстві також додали, що «заміновані» авто хоч і не завдають великої шкоди ЗСУ, вони викликають дуже сильні вибухи, які все ж таки можуть мати психологічний вплив на оборонні сили.

Кадирівці на Донбасі використовують «тактику чеченської війни»6 розвідка Британії

Зазначимо, що заступник командувача Східного угруповання військ Збройних Сил України зі стратегічних комунікацій полковник Сергій Череватий розповів про появу на театрі бойових дій, а згодом — раптове зникнення підрозділів кадировців, які вже давно мають славу не бійців, а «бойових тіктокерів».

Кадировці були помічені в нашій операційній зоні в районі Кліщіївки та на Сватівському напрямку, — пояснює офіцер. — Їхня поява була викликана не якимось там підсиленням чи спробою налякати нас, чим вони раніше дуже бравували, — зараз вони знають, кого можуть лякати. Бої з ними показали чітко, що їхня справа — жандармська і поліцейська. Як воїни вони не мають ніякої цінності. Зазнавши втрат, вони відступили, і я думаю, якщо вони будуть пробувати знову втягуватися в бої з опаленими вогнем та загартованими боями українськими бойовими бригадами, їх чекатиме та сама доля, що й «вагнера», який був спочатку розбитий, а вчора ми могли бачити кадри, коли вони вже просто передають свою зброю регулярній армії

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