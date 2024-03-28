Президент України Володимир Зеленський заявив, що українському війську вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, а втім, очікується новий наступ росіян

Про це він розповів в інтервʼю CBS News, передає НСН.

За словами Зеленського, українським військовим вдалося стримати наступ росії в «найгірші зимові місяці».

«Ми стабілізували ситуацію. Це краще, ніж два-три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів озброєнь. Ми взагалі не бачили великого, величезного контрнаступу росії… Вони не мали успіху», — заявив президент.

Водночас він зауважив, що рф знищила деякі населені пункти. Зеленський додав, що хоча Силам оборони вдалося тримати росіян переважно на відстані, вони не готові до оборони під час майбутнього великого російського наступу. Новий наступ росіян очікують приблизно наприкінці травня або у червні, зазначив президент.

ЗСУ стабілізували ситуацію на фронті, однак очікується новий наступ росіян – Зеленській

«А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію. Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога», — наголосив глава української держави.

Про ситуацію на фронті

У січні очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що російський наступ, який тривав на фронті, вичерпається на початку весни.

«Зараз хід противника, він закінчиться, я думаю, — почнеться наш», — заявив тоді Буданов.

Вже у березні командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що українські військові у 2024 році прагнуть створити ударне угруповання та провести контрударні дії.

Згодом він також зауважив, що в російському війську створюють угруповання зі 100 тисяч солдатів. За його припущеннями, на початку літа рф може мати певні сили для проведення наступу на одному з напрямків.

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