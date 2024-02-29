Буданов прокоментував звільнення Залужного і ймовірність «замороження» війни. Свої думки він озвучив в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News, передає НСН.

Про ймовірність «замороження» війни

Україна ніколи не погодиться на «замороження» війни, оскільки це означатиме визнання окупації її територій. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

За його словами, росіяни були б дуже раді заморозити все так, як зараз, щоб Україна визнала захоплену ними територію, але цього ніколи не станеться.

Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як воно є зараз, – сказав Буданов

Коментуючи російське бачення, начальник ГУР зазначив, що ворог прагне того, «щоб ми визнали територію, яку вони захопили, російською».

Він зауважив, що тоді б ворог «святкував перемогу».

Цього ніколи не станеться, – наголосив Буданов

Про звільнення Залужного

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов сумнівається, що між президентом України Володимиром Зеленським та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним були якісь розбіжності.

За його словами, між Зеленським та колишнім головкомом навряд чи могли бути особисті розбіжності, оскільки один є “прямим підлеглим іншого”.

CBC також зазначає, що Буданов “натякнув”, що Зеленський ухвалив правильне рішення замінити Залужного.

Якщо все добре, все чудово і все зроблено правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій перебуваємо? – запитав керівник ГУР Незалежно від того, як сприймається походження цієї суперечки, вона відзначила ще більш нестабільне становище, в якому опинилася Україна, що переживає третій рік конфлікту. Повільне надходження артилерійських боєприпасів та іншої обіцяної військової допомоги від країн Заходу, включаючи США, стає все більш відчайдушною проблемою для України, оскільки її військам не вистачає засобів як для наступу, так і для самозахисту, – додає CBС

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