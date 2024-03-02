В Мінекономіки розробили проект нового Трудового кодексу. Цей документ передбачає значні зміни до законів про працю. Зокрема, як з’ясувалось, звільнити працівника буде простіше ніж будь-коли

Про це розповідає НСН з посиланням на one.ua.

Взаємовідносини між працівником та роботодавцем врегульовано чинним законодавством. Отож роботодавець наразі не може безпідставно звільнити підлеглого. Причиною для звільнення працівника може стати, до прикладу, мобілізація, поява на роботі у нетверезому стані, цькування на робочому місці або прогули.

Водночас новий Трудовий кодекс значно розширює можливі причини для звільнення підлеглих. Отож роботодавці матимуть змогу звільнити працівника без будь-яких поважних причин. Нововведення у трудове законодавство передбачають, що рішення про звільнення працівника може мати економічний, технологічний, структурний чи аналогічний характер.

Щоправда за умовами проекту нового Трудового кодексу, про своє звільнення співробітник має бути повідомлений щонайменше за 2 місяці до цього. В іншому випадку роботодавець зобов’язаний виплатити подвійну суму заробітку за кожен день, на який було зменшено цей термін. Отож в дійсності людині можна відразу нарахувати 4 місячні зарплати та звільнити її одним днем.

Зміни до законів про працю – звільнити працівника буде простіше

Поки в Україні триває війна, причиною для звільнення людини можуть стати і бойові дії. До прикладу, приміщення та устаткування підприємства може бути пошкоджено внаслідок ракетної атаки. За таких обставин співробітник має бути попереджений про звільнення за 1 місяць до цього.

Також слід зазначити, що оновлення у законодавстві пропонують збільшити відпустку з 24 до 28 днів.

Ще одним важливим нововведенням буде запроваджено поняття домашньої роботи. Тобто громадяни, які працюють удома, отримають такі ж гарантії, як і решта працівників. Зокрема, для них також діятиме нормований робочий день.

З’явиться у новому трудовому законодавстві і перелік ознак трудових відносин. Достатньою буде лише наявності трьох пунктів з цього переліку, щоби вважати відносини між людьми трудовими.

Отож трудові відносини міститимуть такі ознаки:

людина особисто виконує роботу;

робота виконується під контролем роботодавця;

не встановлено конкретного обсягу робіт, а робота є постійною;

людина дотримується правил внутрішнього трудового порядку;

робітнику надають засоби виробництва (обладнання, інструменти тощо);

систематична виплата заробітної плати;

встановлений робочий графік;

відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням роботи.

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