Зміни до програми «ЄВідновлення» – як подати заявку на компенсацію без електронного сервіса

З початку весни у застосунку «Дія» можна було подати заявку на компенсацію за зруйноване житло. Наразі до програми «ЄВідновлення» внесли зміни. Як подати заявку, коли немає можливості скористатися електронним сервісом

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до програми «ЄВідновлення» внесли зміни.

Про це розповідає НСН з посиланням на НаПенсії.

Тепер звертатися по компенсацію можна особисто – до центру надання адміністративних послуг, місцевого управління соцзахисту або до нотаріуса.

Грошова допомога надається, якщо житло:

розташовано на неокупованій території або там, де не ведуться активні бойові дії;

підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Сума допомоги не може бути більшою за 200 тисяч гривень.

По консультацію за програмою «єВідновлення» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45 (дзвінки безкоштовні).

До програми «ЄВідновлення» внесено зміни

Як ми повідомляли раніше, для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб змінили правила реєстрації місця проживання.

Частина переселенців (ВПО) в Україні отримала можливість змінити зареєстроване місце проживання за спрощеною процедурою. Йдеться про тих ВПО, чия адреса постійної реєстрації знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі ведення активних бойових дій.

Такі переселенці тепер можуть реєструватись за новим місцем проживання без зняття реєстрації за попереднім. Зміни передбачені законом № 3054-IX, документ набрав чинності 2 червня 2023 року.

Правила діятимуть лише під час воєнного стану. Крім того, закон встановлює такі норми:

зазначені категорії ВПО можуть оформити або обміняти документи, що засвідчують особу та підтверджують спеціальний статус за місцем звернення в регіональному підрозділі міграційної служби. Те саме стосується вклеювання нових фотографій “за віком” у паспорт;

реєстрація дітей також спрощується – їх місцем реєстрації вважатиметься місце проживання батьків чи інших законних представників, з яким проживає дитина.

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