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Економіка
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Зміни до програми «ЄВідновлення» – як подати заявку на компенсацію без електронного сервіса

Журналіст
Зміни до програми «ЄВідновлення» як подати заявку на компенсацію без електронного сервіса
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З початку весни у застосунку «Дія» можна було подати заявку на компенсацію за зруйноване житло. Наразі до програми  «ЄВідновлення»  внесли зміни. Як подати заявку, коли немає можливості скористатися електронним сервісом

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, до програми «ЄВідновлення» внесли зміни.

Про це розповідає НСН з посиланням на НаПенсії.

Тепер звертатися по компенсацію можна особисто – до центру надання адміністративних послуг, місцевого управління соцзахисту або до нотаріуса.

Грошова допомога надається, якщо житло:

  •  розташовано на неокупованій території або там, де не ведуться активні бойові дії;
  •  підлягає відновленню;
  •  не було відремонтовано самостійно.

Сума допомоги не може бути більшою за 200 тисяч гривень.

По консультацію за програмою «єВідновлення» можна звертатися на урядову «гарячу лінію» за номером 15-45 (дзвінки безкоштовні).

До програми «ЄВідновлення» внесено зміни

Зміни до програми «ЄВідновлення» як подати заявку на компенсацію без електронного сервіса

Як ми повідомляли раніше, для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб змінили правила реєстрації місця проживання.

Частина переселенців (ВПО) в Україні отримала можливість змінити зареєстроване місце проживання за спрощеною процедурою. Йдеться про тих ВПО, чия адреса постійної реєстрації знаходиться на тимчасово окупованій території чи в районі ведення активних бойових дій.

Такі переселенці тепер можуть реєструватись за новим місцем проживання без зняття реєстрації за попереднім. Зміни передбачені законом № 3054-IX, документ набрав чинності 2 червня 2023 року.

Правила діятимуть лише під час воєнного стану. Крім того, закон встановлює такі норми:

  • зазначені категорії ВПО можуть оформити або обміняти документи, що засвідчують особу та підтверджують спеціальний статус за місцем звернення в регіональному підрозділі міграційної служби. Те саме стосується вклеювання нових фотографій “за віком” у паспорт;
  • реєстрація дітей також спрощується – їх місцем реєстрації вважатиметься місце проживання батьків чи інших законних представників, з яким проживає дитина.

Ще новини України: Програма “єВідновлення” – як визначатимуть суму допомоги на відновлення житла

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