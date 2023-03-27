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Зеленський і Гроссі оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі

Дата 🕑 2 хв.
Зеленський і Гроссі оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі
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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі

Про це повідомляє НСН з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter.

“Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби”, – написав він.

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

Зеленський і Гроссі оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі

Зеленський і Гроссі оглянули пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі

Зеленський зустрівся із Гроссі у Запоріжжі

новини України

новини України

Як відомо, раніше МАГАТЕ анонсувало візит Гроссі на Запорізьку АЕС. У ході поїздки глава МАГАТЕ хоче оцінити ситуацію з ядерною безпекою на об’єкті та окреслити нагальну необхідність його захисту під час війни.

МАГАТЕ більше не розглядає можливість створення демілітаризованої зони на Запорізькій АЕС.

Новини України:

Створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС більше не розглядається – МАГАТЕ

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