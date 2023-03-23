Створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС більше не розглядається – МАГАТЕ

У МАГАТЕ заявили, що створення демілітаризованої зони довкола ЗАЕС більше не розглядається. Пропонується інший варіант.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу на семінарі в Американській неурядовій раді з міжнародних відносин, повідомляє НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Створення демілітаризованої зони навколо атомної станції у Запоріжжі принесе додаткові складнощі, наприклад, надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації – за одну милю (біля 1,6 км) від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо цей варіант”, заявив Гроссі.

За його словами, тепер МАГАТЕ буде вимагати припинення бойових дій навколо атомної електростанції.

Нагадаємо, 22 березня МАГАТЕ повідомило про загрозу відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії електропередач.

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