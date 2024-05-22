В Україні запустили застосунок “ЕкоЗагроза”. В ньому можна буде перевірити рівень радіації та якість повітря. Які ще функції будуть доступні
Крім перевірки якості повітря і рівня радіації, в застосунку можна буде повідомити про факти екологічних злочинів проти довкілля.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
На головній сторінці застосунку відразу можна буде повідомляти про факти екологічних злочинів проти довкілля, свідками яких ви стали. Для зручності в застосунку “ЕкоЗагроза”також доступна функція виклику екстрених служб.
Загалом застосунок складається з чотирьох основних блоків: головний екран -“Повідомити”, “Дашборт”, “Мапа”, “Події”.
Застосунок “ЕкоЗагроза” – які функції в ньому будуть доступні
Відкривши вкладку “Дашборт” можна відстежити якісь повітря, рівень радіації та показники води в тому місті, в якому ви знаходитесь.
На інтерактивній мапі України можна подивитися:
- дані моніторингових систем щодо якості повітря та рівня радіаційного забруднення по всій країні;
- актуальні факти екологічних загроз, спричинених російськими окупантами.
Вкладка “Події” ознайомлює українців з новинами міністерства, зверненнями інших користувачів та екологічними наслідками російської агресії.
Завантажити застосунок можна в GooglePlay або в AppStore.
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