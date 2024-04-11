Останнім часом в Україні зростає захворюваність на кашлюк.Найбілш небезпечним він є для дітей дошкільного та раннього шкільного віку

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає НСН.

В Україні з 2023 року зростає захворюваність на кашлюк. За січень-лютий 2024 року зафіксовано 515 випадків захворювання, а за аналогічний період минулого року було зареєстровано тільки 27 випадків. 95,9% усіх захворілих – діти. Більшість из них дошкільного та раннього шкільного віку.

Чим небезпечний кашлюк

Кашлюк є дуже заразним, він легко поширюється повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні.

Найбільш небезпечним кашлюк є для немовлят, у яких може викликати апное – тимчасову зупинку дихання. Крім того, у новонароджених і немовлят хвороба може протікати важко. Існує високий ризик ускладнень та смерті.

Старші діти та дорослі зазвичай одужують від кашлюку, але хвороба є виснажливою та сильно ослаблює організм.

Захворюваність на кашлюк в Україні зростає – чим він небезпечний

Симптоми кашлюку:

хвороба починається, як звичайна застуда, але через 5-8 днів з’являється нападоподібний спазматичний кашель;

кашель може супроводжуватись гарячкою, нежитю та іншими ознаками ГРВІ;

у немовлят кашель може не проявлятись, але у них може ставатися зупинка дихання на короткий час;

одужання починається через 4-8 тижнів, а іноді – від 2 до 6 місяців.

Як запобігти кашлюку

Усі діти мають отримати 4 щеплення: у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. Якщо з якоїсь причини щеплення пропустили, наздоженіть його якнайшвидше.

Також від кашлюку потрібно вакцинуватися вагітним жінкам у термін від 16 до 32 тижнів вагітності незалежно від того, чи вакцинували їх у дитинстві.

Ще новини України: На Житомирщині двомісячне немовля отруїлося колодязною водою