На Житомирщині двомісячне немовля отруїлося колодязною водою. З використанням такої води дитині готували молочні суміші. Небезпека може спіткати не тільки немовлят.

Про це повідомляє Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб, передає НСН.

Як зазначається у центрі, в квітні в Житомирській області зареєстрований випадок метгемоглобінеміі у дитини двомісячного віку в селі Лісовщина Коростенського району. Як встановлено епідрозслідуванням, причиною захворювання стало використання для приготування дитячих сумішей колодязної води негарантованої якості.

Фахівці пояснюють: водно-нітратна метгемоглобінемія – це хвороба, яка полягає у кисневому голодуванні тканин. При інтоксикації нітратами утворюється велика кількість метгемоглобіну в крові, який не здатний зв’язувати та переносити кисень до органів людини.

Групу підвищеного ризику становлять діти до 3-х років, а особливо немовлята віком до 1 року, яких вигодовують сумішами, приготовленими на воді з шахтних колодязів та каптажів, що дуже часто за вмістом нітратів перевищує не відповідає гігієнічній нормі (не більше 50 мг/дм³).

Основні симптоми метгемоглобінемії:

синюватий відтінок шкіри;

стомлюваність;

головний біль;

задишка.

До захворювання на метгемоглобінемію призводить вживання питної води, переважно з колодязів і криниць, а також продуктів харчування, в основному, рослинного походження з високим рівнем вмісту нітратів.

Нітрати з різних видів хімічних забруднювачів є найнебезпечнішими. Вони накопичуються в рослинах через підвищений вміст мінеральних та особливо органічних добрив в ґрунті. Ранні овочі, особливо тепличні, містять більше нітратів, ніж ті, що вирощенні пізніше на відкритому ґрунті.

Чи можна візуально відрізнити воду з нітратами від чистої?

Важливими показниками забруднення питної води децентралізованих джерел водопостачання (криниць, колодязів) є солі аміаку, азотистої кислоти (нітрити) та азотної кислоти (нітрати). Приготування сумішей для дитячого харчування, в яких використовується колодязна вода, що містить велику кількість нітратів, становить основну загрозу отруєння немовлят. Важливим фактором є те, що кип’ятіння забрудненої нітратами води не зменшує її токсичність. Забруднена нітратами вода навіть у смертельних дозах – чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, звичайна за смаком.

Щоб уникнути отруєнь нітратами необхідно використовувати якісну воду перевірену в лабораторії.

Профілактика захворювання на мегемоглобінемію

З метою профілактики захворювання на мегемоглобінемію та з метою запобігання отруєнь нітратами необхідно дотримуватись наступних рекомендацій:

Не готуйте дитячі суміші з використанням колодязьної води, якщо не впевнені в її якості.

Не купуйте та не вживайте ранні овочі без наявності результатів лабораторних досліджень на вміст нітратів.

Не давайте дітям салати із свіжих овочів, які простояли при кімнатній температурі понад 2 години, оскільки в них за цих умов також наростає вміст нітритів.

При перших клінічних проявах отруєння у дітей (проносах, розладах серцево-судинної системи, синюшності шкіряних покровів) слід негайно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою.

Забезпечте утримання приватного колодязя в належному стані – своєчасно ремонтуйте та очищуйте його. Двічі на рік, у весняний і осінній періоди, необхідно проводити профілактичну дезінфекцію води у колодязі з наступним лабораторним контролем ефективності проведеного заходу.

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