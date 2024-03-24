«Квадратне дихання», «обійми метелика», контрольоване ковтання – про ці та інші методи, які допомагають швидко прибрати паніку, розповіла військовий психолог Уляна Біланюк.

Передає НСН, посилаючись на 36-ту шляхо-відновлювальну бригаду.

Ворог планомірно нищить міста і села нашої країни – ракетами, БПЛА, КАБами. Мешканці багатьох населених пунктів щодня чують вибухи та сирени, – кажуть військові

Є великий ризик під час чергової тривогипіддатися паніці. Паніка – це несвідомий, нестримний страх, викликаний дійсною чи уявною небезпекою, неконтрольоване прагнення уникнути небезпечної ситуації.

Ця емоція є значно інтенсивнішою і шкідливішою, ніж звичайний напад тривоги. Зазвичай, під час паніки людина починає робити необдумані дії (запускається інстинктивна реакція психіки “бий або біжи”), що може призвести до небажаних наслідків. Часті напади паніки, якщо з ними не боротися, виснажують нервову систему та весь організм, сприяють розвитку багатьох захворювань. Саме тому важливо навчитися давати собі раду в такі моменти.

Офіцер відділення МПЗ, військовий психолог, консультант в методі Позитивної психотерапії, травматерапевт в навчанні Уляна Біланюк розповіла, як приборкати паніку швидко та ефективно.

Як швидко прибрати паніку – поради військового психолога

1.Контрольоване ковтання

Візьміть склянку води, сядьте зручно, починайте пити воду повільно, маленькими ковтками, усвідомлюючи і відчуваючи кожен ковток.

2.Обійми метелика

Займіть зручну позу. Схрестіть долоні, зачепившись великими пальцями, притуліть долоні до грудей і по черзі ритмічно постукуйте по ключиці. Виконуйте вправу 5 хвилин. За необхідності, повторіть після короткого відпочинку.

3.Квадратне дихання

Знайдіть об’єкт квадратної форми (вікно, будівля), або просто уявіть квадрат, проведіть поглядом сторони квадрату, контролюючи своє дихання таким чином: вертикальна сторона – вдих (піднімаємо погляд знизу вгору), горизонтальна – затримка дихання, вертикальна – видих (опускаємо погляд згори вниз), горизонтальна – затримка дихання. Дихаємо повільно, рухаючи діафрагмою. Вправу повторюємо до тих пір, поки не стабілізується стан.

4.Точка екстреної допомоги під час паніки

Знайдіть точку між безіменним пальцем та мізинцем і надавіть на неї. Це точка, на яку ми впливаємо, коли стає страшно. Це допомагає заспокоїтися.

А ще – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та перебувайте в укриттях, – радять українцям

Ще новини України: Хвороби, з якими не мобілізують до армії: повний перелік