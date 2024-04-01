Російські кораблі затиснуті в південно-східній частині акваторії Чорного моря та не проявляють активності. Однак загальна готовність ракетоносіїв висока, тому загроза пуску ракет з Чорного моря залишається

Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє НСН з посиланням на Media Center Ukraine – Ukrinform.

“Об’єктивно ми розуміємо, що небезпека, зокрема, ракетна загроза з моря нікуди не поділася. Тому що загальна готовність ракетоносіїв у ворога залишається високою, попри те, що вони перебувають в пунктах базування і майже не застосовуються для виходу на бойове чергування, всього двічі ми фіксували за останній час”, – сказала вона.

За її словами, напередодні масованих комбінованих ракетно-дронових атак, ворог виводив ракетоносії, зокрема, підводні в акваторію Чорного моря. “Імовірно для того, щоб розосередити увагу сил протиповітряної оборони”, – пояснила Гуменюк.

Як зазначила речниця, попри те, що ворог намагається приховувати своє корабельне угрупування, судна знаходяться в зоні можливого ураження Силами оборони України.

Загроза пуску ракет з Чорного моря залишається високою – Гуменюк

“Нам необхідно спланувати бойову роботу таким чином, щоб вона була максимально результативною”, – сказала вона.

Гуменюк повідомила, кораблі будуть захищатися, вони мають для цього можливості, в тому числі протиповітряну оборону, і намагаються облаштувати додаткові загородження, які мають захистити їх від морських дронів.

“Зокрема, ми бачили, що вони, регулярно виходячи на короткотермінове патрулювання в Чорному морі, не виходять дуже далеко, а тільки контролюють цілісність і розташування бонових загороджень, які облаштували при вході в бухту, а зараз ще ущільнюють їх додатково”, – додала Гуменюк.

Небезпека з російських кораблів

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російський флот накопичував крилаті ракети “Калібр” і, ймовірно, ворог може використати їх для ударів по Україні.

“Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування”, – заявив керівник ГУР.

За його словами, у Росії було прийняте рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість “Калібрів”, оскільки вони є ефективнішими.

“Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо “Калібри”, тому що кількість Х-101 значно скоротилася”, – додав він

Минулого року росіяни активно використовували крилаті ракети “Калібр” морського базування для ударів по енергетиці України. Цього року ворог майже не застосував цей тип ракет.

Ще новини України: Масштабна повітряна атака 29 березня: знову удар по енергетиці – все, що відомо