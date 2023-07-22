Загальна мобілізація – хто з військовослужбовців може звільнитися зі служби у ЗСУ з 1 серпня

В Україні під час воєнного стану триває загальна мобілізація. З 1 серпня деякі військовослужбовці можуть звільнитися зі служби у ЗСУ

Так, з серпня вступають у дію одразу кілька змін. Про це розповідає 24 Канал, повідомляє НСН.

Хто може звільнитися зі служби з 1 серпня

Звільнитися можуть наступні категорії осіб:

військові, у кого родичі загинули через російську агресію або через російську агресію, захищаючи Батьківщину,

військові, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, але визнані тимчасово непридатними до військової служби з дообстеженням через 6 – 12 місяців.

Зауважимо, що військові можуть звільнитися зі служби лише тоді, якщо мають хоча б одну підставу з наступних категорій:

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6 – 12 місяців;

через досягнення граничного віку несення служби;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами.

Зверніть увагу, що у рапорті на звільнення з військової служби вказується:

підстави звільнення з військової служби;

думка військовослужбовця щодо бажання/небажання проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України за відповідною військово-обліковою спеціальністю;

погодження на виключення зі списків особового складу військової частини до моменту проведення усіх необхідних розрахунків;

ТЦК за місцем проживання, куди буде надіслана особова справа військовослужбовця і де він стоятиме на військовому обліку.

В Україні хочуть звільнити від мобілізації ще одну категорію осіб

В Україні хочуть зробити так, щоб призову під час мобілізації не підлягали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).Зауважимо, що станом на сьогодні працівники ДСНС підлягають мобілізації.

Таким чином, для того, щоб ці зміни остаточно внесли, законопроєкт треба ухвалити у другому читанні та направити на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

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