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Загальна мобілізація – чи законна видача повісток родичам відповів адвокат

Журналіст
Загальна мобілізація чи законна видача повісток родичам відповів адвокат
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Адвокат Роман Сімутін дав остаточну відповідь на питання, чи законна видача повісток родичам військовослужбовців

Повістка, яка вручена родичам призовника, є незаконною, всупереч усім чуткам навколо цього питання. Про це розповів адвокат Роман Сімутін у Telegram, повідомляє НСН.

Листи до тещі

Правозахисник повідомив, що нещодавно йому зателефонував клієнт і повідомив про накладення штрафу 5100 грн за ухилення від військового обліку, хоча повістку він не отримував.

“Я не здивувався – це класика від ТЦК. Але є одне але: цього разу вони застосували ту недозволенну вудку. Витребувавши постанову, виявилося, що повістку направили тещі, нібито за його (чоловіка) фактичним місцем проживання, шляхом вручення рекомендованого листа”, – розповів Сімутін.

Чи законна видача повісток родичам чи законна видача повісток родичам відповів адвокат

Чи законне вручення повістки родичам?

Адвокат стверджує, що належно вручено лише правильно заповнена повістка, яка вручена особисто військовозобов’язаному і він поставив підпис про його отримання. Це передбачені законом вимоги.

“Все інше – це вигадки, спекуляції та дезінформація”, – вважає він.

Більшість людей не перевіряють правдивість інформації, особливо юридичної, а вірять десь сказаному чи почутому, прочитаному, хоч би й у Viber.

“Саме так працюють технології впливу. І коли представник ТЦК повідомляє, що повістка, вручена через родича, законна, ви схильні йому вірити. Але чиїсь слова не підміняють собою вимог закону”, – розповів правозахисник.

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