Речник Полтавського ТЦК та СП Роман Істомін розповів, чи можуть забрати до армії після сплати штрафу за ухилення від мобілізації.

Істомін підкреслив, що сплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє військовозобов’язаного від мобілізації.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Романа Істоміна.

Загальна мобілізація – чи можуть забрати до армії після сплати штрафу за ухилення від призову

“Не буде такого, що платиш штраф за порушення військового обліку раз на три місяці і так триватиме нескінченно. Сплата штрафу – це ж не спосіб відкупитися від своїх обов’язків. І, крім того, адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку, – пояснив речник.

Він також роз’яснив процедуру стягнення штрафу за порушення правил військового обліку.

Якщо громадянин не сплачує штраф протягом 15 днів, постанова про адміністративне стягнення надсилається до відділу Державної виконавчої служби для примусового виконання. У такому разі сума штрафу буде подвоєна, а правопорушнику також доведеться сплатити виконавчий збір.

Істомін зазначив, що заходи примусового виконання рішень описані у статті 10 Закону України “Про виконавче провадження”.

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