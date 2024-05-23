ЗАЕС вчергове загрожує блекаут. Сьогодні, 23 травня, відключилась зовнішня повітряна лінія. Чим це загрожує пояснили в “Енергоатом”

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на “Енергоатом”.

“Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ “Дніпровська”, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ “Запорізька ТЕС – Феросплавна”, – пише “Енергоатом”.

Якщо станеться відключення від лінії електропередачі “Запорізька ТЕС – Феросплавна”, це загрожуватиме аварією на Запорізькій атомній електростанції.

В “Енергоатомі” нагадали, що від початку окупації Запорізька атомна електростанція вже пережила 8 повних блекаутів й 1 частковий. Під час останнього були запущені дизель-генератори й система безпеки.

ЗАЕС знову на межі блекауту – в чому небезпека

Запорізька АЕС

Російські терористи окупували найбільшу в Європі АЕС 4 березня 2022 року. У перший день окупації на територію Запорізької АЕС зайшла велика кількість російських військових і техніки. Приблизно така ж кількість окупантів перебуває там і донині.

Через дії РФ станція представляє постійну ядерну загрозу для населення області та далеко за її межами.

Також відомо, що Росія використовує Запорізьку АЕС як військову базу.

Ще новини України: Понад 100 пострілів за годину – яку небезпеку створюють окупанти на ЗАЕС розповіли у МАГАТЕ