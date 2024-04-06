З якою метою окупанти запускають дрони через густонаселені пункти — Гуменюк пояснила тактику ворога

Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому ворог запускає дрони а маршрутами, які пролягають через густонаселені пункти.

Про це повідомляє НСН.

“Тактика використання мирного населення як додаткового “захисту” на маршруті проходження своїх повітряних цілей для росіян не нова, вони використовують її постійно. Останнім часом вони активізували її знову, атакуючи дронами. Бо, по БпЛА працюють переважно мобільні вогневі групи. І збиття такого дрона, як правило, призводить до того, що він ще досить потужними уламками може нашкодити під час падіння. Тому, намагаючись таким чином обійти пошкодження, обстріли українськими мобільними вогневими групами, які не працюють у густонаселених житлових районах, ворог намагається запускати дрони саме через ці місця”, — пояснила Гуменюк.