Російські війська навмисно запускають дрони через густонаселені пункти. Про тактику ворога розповіла Наталія Гуменюк
Начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому ворог запускає дрони а маршрутами, які пролягають через густонаселені пункти.
Про це повідомляє НСН.
З якою метою окупанти запускають дрони через густонаселені пункти — Гуменюк пояснила тактику ворога
“Тактика використання мирного населення як додаткового “захисту” на маршруті проходження своїх повітряних цілей для росіян не нова, вони використовують її постійно. Останнім часом вони активізували її знову, атакуючи дронами. Бо, по БпЛА працюють переважно мобільні вогневі групи. І збиття такого дрона, як правило, призводить до того, що він ще досить потужними уламками може нашкодити під час падіння. Тому, намагаючись таким чином обійти пошкодження, обстріли українськими мобільними вогневими групами, які не працюють у густонаселених житлових районах, ворог намагається запускати дрони саме через ці місця”, — пояснила Гуменюк.
За її словами, ворог використовує тактику поступового й методичного терору – не дають можливості відпочити від атак жодного дня.
“Хоча б три-чотири дрони ворог запускав фактично щоночі. Крім того, результат цих атак — це, зокрема, збір даних про роботу систем протиповітряної оборони та коригування маршруту для майбутніх атак ракетами та масованих атак безпілотниками”, — резюмувала Гуменюк.
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