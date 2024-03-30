У Херсонській області на лівобережжі Дніпра скоротилася кількість штурмів російських окупантів. Цьому є низка причин

Про це сьогодні, 30 березня, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає НСН.

“По-перше, дуже серйозно впливає погода. Штормове попередження, яке тримається кілька днів у цьому регіоні, дуже сильні вітри, туманність і дощі не дають змоги проводити якісно аеророзвідку і забезпечувати прикриття для штурмових груп артилерійським способом”, — пояснила вона.

На Лівобережжі Дніпра скоротилася кількість штурмів окупантів – Гуменюк назвала причини

Також погодні умови часто не дозволяють максимально використовувати бронетехніку. До того ж російське командування наказало максимально берегти її. І окупанти, зокрема на Херсонському та Запорізькому напрямках, намагаються обходитися тактикою “м’ясних штурмів”.

“А в штурмових групах окупанти надто демотивовані та деморалізовані для того, щоб проводити потужні штурми, щоб проводити їх досить ефективно і часто. На Запорізькому напрямку більш облаштована ситуація — від ландшафту до скупчення військ — для того, щоб регулярно проводити штурми. А от на Херсонському напрямку, де ворог уже багато місяців марно намагається вибити наших із плацдарму в районі Кринок, у них дуже складна ситуація з формуванням штурмових підрозділів. Вони вже змушені підтягувати ресурси з глибших тилів, які, за їхніми розрахунками, не повинні бути в курсі того, яка ситуація насправді з Кринками, оскільки звідти не повертаються 60-70% особового складу штурмових груп. І такі серйозні втрати ще більше деморалізують особовий склад”, — розповіла Гуменюк.

При цьому зі встановленням сухішої погоди, коли земля стане щільнішою, можлива активізація противника, зокрема з використанням бронетехніки, додала спікерка.

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