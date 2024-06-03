Згідно правил мобілізації в Україні передбачена можливість вилучення майна на потреби ЗСУ. Що можуть забрати для армії та на яких умовах.

За яких умов можливе вилучення майна на потреби ЗСУ, розповідають Новини України – НСН.

Які транспортні засоби і у кого можуть мобілізувати

На період воєнного стану можуть вилучити автомобіль за умови, якщо у нього не один транспортний засіб. Також підлягає мобілізації транспорт центральних та місцевих органів влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, підприємств, установ та організацій.

Насамперед йдеться про транспортні засоби, які можна використовувати на фронті. Тобто про вантажівки, мікроавтобуси, трактори та позашляховики.

Обов’язковою умовою є справність транспорту та можливість використовувати у польових умовах. Щодо фізичних осіб, вилучення автомобілів не буде масовим і не торкнеться 90% українців.

Заборонено вилучати єдиний автомобіль у особи або якщо транспорт забезпечує єдине джерело доходу. Не підлягають мобілізації автомобілі лікарень, пожежної охорони, рятувальних служб, осіб з інвалідністю І чи ІІ групи. У тому числі у батьків дитини з інвалідністю.

Вилучені автомобілі не можна вивозити із країни чи у інший регіон без дозволу ТЦК. Також не можна їх продавати чи передавати в оренду чи лізинг.

Вилучення майна на потреби ЗСУ – що можуть забирати для армії під час війни

Хто і як може вилучати транспортні засоби

Тимчасово вилучати автомобілі можуть представники територіального центру комплектування, але за наявності рішення місцевих державних адміністрацій. Дані про транспорт, що підлягає мобілізації, передаються до МВС.

Автомобілі вилучаються з оформленням актів приймання-передачі.

У таких актах зазначаються:

дані про власників

технічний стан

балансова вартість

інші відомості для ідентифікації

Протягом 30 днів після закінчення періоду воєнного стану транспорт мають повернути власнику.

Якщо авто зазнало пошкоджень, передбачена грошова компенсація. Її розмір встановлюватиме Кабінет міністрів. Сума віднімається від оціночної вартості автомобіля з урахуванням терміну використання військовими. Компенсації виплачуватимуть після завершення воєнного стану.

Як можуть вилучати житло

Житло та інше майно також може примусово вилучатися для потреб ЗСУ лише період воєнного стану. Загалом це не нові норми, вони діяли і раніше.

Рішення про вилучення будинку чи квартири, як і у випадку з транспортом, ухвалюють місцеві державні (військові) адміністрації. У разі державного і комунального майна – без компенсації.

Майно фізичних осіб та приватних підприємств вилучається з наданням відповідних компенсацій. Максимум протягом 3 років з моменту припинення воєнного стану та рівними частинами.

До моменту вилучення житла має бути проведена відповідна оцінка його вартості. Тимчасово забрати майно можуть у будь-якому регіоні України. Якщо особа відмовляється передавати його, військова адміністрація може звернутися до суду та вирішити питання у судовому порядку.

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