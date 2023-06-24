Вступна кампанія в цьому році проходить в умовах воєнного стану. Незважаючи на це, українські вищі навчальні заклади продовжують набір абітурієнтів. Які документи потрібно надати
Після проходження конкурсу для зарахування вступникам потрібно надати документи.
Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.
Після складання мультипредметного тесту абітурієнтам потрібно обов’язково створити електронний кабінет. Реєстрація розпочинається 1 липня 2023 року. Кабінети працюватимуть до 30 листопада.
До створеного електронного кабінету потрібно завантажити такі документи:
- документ про освіту (атестат, свідоцтво);
- номер, PIN-код сертифіката ЗНО (НМТ);
- серія та номер посвідчення особи (паспорт, код ІПН);
- документи, які дають право на вступ за спеціальними умовами, за наявності.
Вступна кампанія 2023 – перелік документів, які потрібно надати абітурієнтам
Які документи потрібні для зарахування в університет
Коли конкурсний відбір закінчиться, абітурієнти повинні принести до університетів документи для зарахування на навчання. Зокрема, потрібно подати:
- заяву, підписану вступником (її можна роздрукувати з електронного кабінету);
- копії документа, що посвідчує особу;
- копію військово-облікового документа (для хлопців);
- копію документа про освіту, на основі якого здійснюється вступ (атестат та додаток до нього);
- у разі наявності спеціальних умов вступу – копії документів, що їх підтверджують;
- інші документи, передбачені правилами прийому конкретного закладу.
Також потрібно мати сертифікат про проходження НМТ чи ЗНО та фотокартки розміром 3х4.
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