Як зараховуватимуть дітей до шкіл після навчання за кордоном – МОН

Батаго українських школярів навчаються за кордоном через війну. Стало відомо, як зараховуватимуть дітей до шкіл після повернення в Україну

У Міністерстві освіти і науки розробили пам’ятку та детально пояснили принцип зарахування дітей до українських шкіл після навчання за кордоном.

Про це йдеться на facebook-сторінці відомства, інформує НСН.

Зазначається, що дітей зараховуватимуть до будь-якої обраної школи. Це може бути як заклад, у якому дитина навчалася раніше, так і інший на розсуд батьків. Для зарахування один із батьків або офіційних опікунів має подати заяву до школи. Зокрема, можна подати заяву електронною поштою.

Як зараховують результати навчання?

Результати навчання будуть зараховані на підставі інформаційної довідки. Вона містить інформацію про предмети наявні в навчальному плані української та закордонної шкіл.

У разі відсутності довідки віднести до закладу освіти можуть на основі очного оцінювання – дитині потрібно буде скласти іспит з усіх предметів до початку або протягом навчального року. Зокрема, це стосується предметів, які дитина не вивчала за кордоном (українська мова, література, історія України тощо).

Форму проведення оцінювання (очна чи дистанційна) має обирати заклад освіти.

Інформаційна довідка

Зазначається, що інформаційна довідка має містити:

особисту інформацію учня (ім’я, прізвище, дата та місце народження);

назву навчального закладу, період навчання та клас;

список предметів із зазначенням кількості годин, список засвоєних тем;

результати навчання; система оцінювання;

дата видачі, печатка, підпис.

Як правило, довідку зберігають в особовій справі учня.

Як зараховуватимуть дітей до шкіл після навчання за кордоном

Переведення на наступний рік

Звісно, якщо дитина рік навчалася за кордоном, то її буде переведено на наступний рік в інформаційну довідку. До такого навчання належить:

дистанційне за кордоном та/або в українській школі;

за сімейною формою навчання або екстернатом у будь-якій школі;

навчання в “Міжнародній українській школі” або в закладі-партнері.

Підтвердження навчання

Для зарахування до школи необхідно підтвердити навчання минулого року. Це можна зробити:

надавши довідку з навчального закладу;

склавши іспит.

“Якщо дитина, перебуваючи за кордоном, навчалася в ліцензованому українському закладі освіти (зокрема дистанційно та екстерном), вона отримує свідоцтво про здобуття певного рівня загальної середньої освіти єдиного державного зразка України”, – йдеться в повідомленні

Якщо ж дитина не отримала за кордоном відповідного документа, то вона може скласти іспит і буде зарахований екстерном.

Як оцінюватимуться інтегровані предмети?

Часто буває, коли за кордоном вивчають об’єднані предмети. Зокрема, у деяких школах замість фізики та хімії може бути спільний предмет Science.

У цьому випадку будуть ставитися саме теми, які вивчила дитина.

Вступ до вишів

У МОН наголошують, що для вступу до українських університетів випускникам потрібно обов’язково складати НМТ (Національний мультимедійний тест), який можна скласти за кордоном. Натомість документи закордонних тестувань для вступу не враховуватимуть.

Ще новини України: Як оцінюватимуть українських учнів, які навчаються за кордоном – МОН