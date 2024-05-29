В Українні триває прийом заяв на вступ до першого класу майбутніх учнів. Які документи для цього потрібні.

У деяких регіонах лишилось кілька днів для того, щоб записати дитину до першого класу, тому українцям слід поквапитись.

Як подати документи на вступ до першого класу розповідають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Як записати дитину до першого класу

Подати заяву на вступ до школи в Україні можна кількома способами:

фізично – звернувшись безпосередньо до обраного закладу освіти

віддалено – у вигляді електронних або поштових листів

онлайн – скориставшись електронною реєстрацією в заклади загальної середньої освіти

Для того, щоб подати заяву онлайн, потрібно:

зареєструватись на порталі “Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти”

обрати заклад загальної середньої освіти

створити заявку

підтвердити її документами в обраному закладі

Вступ до першого класу – які документи потрібні, щоб записати дитину до школи

Які документи потрібні, щоб записати дитину до першого класу

Зарахування до школи здійснюється згідно з наказом її керівника, який видається на підставі:

заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини або офіційного опікуна

копії свідоцтва про народження дитини

оригіналу або копії медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о “Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду”

документу, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу освіти (якщо дитина претендує на вільні місця в іншій школі – потреби в такому документі немає)

“Діти можуть навчатися в тому закладі освіти, який є найближчим до місця їхнього проживання. Водночас, якщо в школі є вільні місця, батьки майбутніх першокласників можуть обрати й інші заклади освіти”, – пояснювала ще раніше заступниця голови Київської обласної державної адміністрації Жанна Осипенко

За словами Осипенко, подати заяви про зарахування своїх дітей до перших класів батьки можуть до 31 травня 2024 року, адже саме такий термін було визначено наказом Міністерства освіти й науки України.

Як зараховують до школи в Київській області

Згідно з інформацією, опублікованою в системі електронного запису дітей до закладів загальної середньої освіти міста Києва, оригінали документів необхідно принести до 31 травня включно.

Уточнюється водночас, що відсутність станом на 31 травня медичної довідки не є підставою для відмови у зарахуванні дитини до першого класу.

Зазначається також, що:

першочергове зарахування триває з 31 травня до 1 червня включно

якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у перших класах, то не пізніше 1 червня видають наказ про зарахування всіх дітей

якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує кількість місць, то до 1 червня зараховуються діти, які мають право на першочергове зарахування

до 15 червня зараховуються усі інші діти за результатами жеребкування (воно проводиться з 5 до 10 червня та є публічним)

з 1 до 15 червня заяви про зарахування не приймаються, проте після 15 червня є можливість подати заяви на вільні місця

Ще новини України: Виїзд дитини за кордон під час війни – у ДПСУ пояснили, як це зробити