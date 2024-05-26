Тисячі дітей евакуювалися з України через повномасштабне вторгнення росії. Зараз в Україні спростили виїзд дитини за кордон під час війни.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Виїзд дітей з України здійснюється за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент перетину кордону досягли 18-річного віку
Виїзд дитини за кордон під час війни – у ДПСУ пояснили, як це зробити
На час запровадження в Україні воєнного стану діють положення, відповідно до яких:
- виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, у разі, якщо паспорт громадянина України, чи інші документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону – відсутні.
Наразі в Україні діє кілька варіантів виїзду дітей за кордон. Зокрема, виїзд дитини:
- з обома батьками;
- з одним з батьків;
- з близьким родичем;
- з іншими особами.
У перших двох випадках ніяких додаткових документів та дозволів робити не потрібно.
У випадку, якщо дитина виїжджає з кимось з близьких родичів, наприклад з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою, мачухою чи вітчимом необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв’язки.
Що робити, якщо дитину супроводжує стороння особа
Виїзд дитини у супроводі сторонньої особи має два варіанти дій:
1. Обоє батьків можуть прийти до нотаріуса та оформити нотаріально затверджену заяву, що вони обидва згодні на виїзд дитини у супроводі даної людини.
2. Якщо один із батьків відсутній, то інший має звернутись до органу опіки та піклування у своєму місті чи громаді та надати письмову заяву, що він погоджується на перетин кордону дитини у супроводі сторонньої особи.
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