Тисячі дітей евакуювалися з України через повномасштабне вторгнення росії. Зараз в Україні спростили виїзд дитини за кордон під час війни.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Виїзд дітей з України здійснюється за згодою обох батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент перетину кордону досягли 18-річного віку

Виїзд дитини за кордон під час війни – у ДПСУ пояснили, як це зробити

На час запровадження в Україні воєнного стану діють положення, відповідно до яких:

виїзд за межі України дітей, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування, здійснюється без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини, у разі, якщо паспорт громадянина України, чи інші документи, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону – відсутні.

Наразі в Україні діє кілька варіантів виїзду дітей за кордон. Зокрема, виїзд дитини:

з обома батьками;

з одним з батьків;

з близьким родичем;

з іншими особами.

У перших двох випадках ніяких додаткових документів та дозволів робити не потрібно.

У випадку, якщо дитина виїжджає з кимось з близьких родичів, наприклад з бабусею, дідусем, повнолітніми братом чи сестрою, мачухою чи вітчимом необхідно мати свідоцтво про народження дитини та документ, який підтверджує родинні зв’язки.

Що робити, якщо дитину супроводжує стороння особа

Виїзд дитини у супроводі сторонньої особи має два варіанти дій:

1. Обоє батьків можуть прийти до нотаріуса та оформити нотаріально затверджену заяву, що вони обидва згодні на виїзд дитини у супроводі даної людини.

2. Якщо один із батьків відсутній, то інший має звернутись до органу опіки та піклування у своєму місті чи громаді та надати письмову заяву, що він погоджується на перетин кордону дитини у супроводі сторонньої особи.

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