Мобільний оператор Vodafone з 17 червня підвищить тарифи на послуги. Зміниться не лише вартість, а й наповнення пропозицій.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Vodafone.

Повідомляється, що тариф Vodafone Turbo здорожчає на 15 грн. і коштуватиме 180 гривень замість 165 грн на чотири тижні.

інтернет стає безлімітним;

кількість хвилин для дзвінків по Україні залишиться без змін – 800 хвилин.

З 17 червня назва тарифу змінюється на Turbo 2023.

Vodafone з 17 червня підвищить тарифи на мобільний зв’язок – деталі

У незалежній спільноті мобільних технологій України MZU – Мобільний Зв’язок України повідомили про підвищення ще трьох тарифів від Vodafone:

Joice Start/Start Special –200 грн/4 тижні (+20 грн). Абоненти отримають 800 хвилин для дзвінків та 25 ГБ інтернету.

Joice Pro –260 грн/4 тижні (+30 грн). Клієнтам надаються 1200 хвилин та 35 ГБ інтернету.

Joice Max –330 грн (+30 грн). Також передбачено 1600 хвилин та 50 ГБ інтернету.

Вартість хвилин, які перевищують ліміт, – 1,5 грн/хв, інтернету – 15 грн/200 МБ.

Зазначено, що обов’язковий денний платіж після оновлення тарифів знімається за 200 МБ на день в Україні та роумінгу (26 країн Євросоюзу). А за дзвінки – з урахуванням фактичного використання.

Проте слід вказати, що у самому Vodafone ще не повідомляли про зміни у тарифах лінійки Joice. Останні оновлення відносно них датовані 31 травня.

Представники Vodafone нагадали, що абоненті завжди можуть підібрати тариф, який їм підходить найбільше. Це можна зробити на сторінці з тарифами або у мобільному додатку My Vodafone у розділі “Мій тариф”. Зазначено, що після використання ліміту дзвінків по Україні, клієнтам нададуть безлімітні дзвінки у своїй мережі.

Перевірити залишок хвилин, SMS, інтернету можна, набравши комбінацію клавіш *101*4# або у безпосередньо застосунку My Vodafone.

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