Тарифи Vodafone зростуть з 31 травня: кого торкнеться

Тарифи Vodafone зростуть з 31 травня. Вартість пакетів здорожчає орієнтовно на 10-12 відсотків.

Неприємну новину повідомили у пресслужбі компанії, передають Новини України – НСН,

Оператор стільникового зв’язку і провайдер мобільного інтернету Vodafone заявив про подорожчання з 31.05.2024 низки тарифних планів на ₴220-330. Нововведення торкнеться пропозиції “Рік без абонплат” (надається в рамках послуги Joice).

Під підвищення потраплять усі три тарифи серії Joice, а саме “Старт”, “Про” і “Макс”.

Подорожчання поширюється виключно на нові підключення і не торкнеться діючих абонентів.

Тарифи Vodafone зростуть: якими будуть нові ціни

З 31 травня вартість тарифних планів Start, Pro і Max сягне ₴2200 (+220 грн), ₴2860 (+330 грн) і ₴3630 (+330 грн) відповідно.

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