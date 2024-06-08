Через виведення з ремонту одного блоку АЕС раніше запланованого терміну українці будуть з електроенергією до 16.00 години. Коли плануються відключення світла 8 червня.

Через виведення з ремонту одного блоку АЕС раніше запланованого терміну українці будуть з електроенергією до 16.00 години. Коли плануються відключення світла 8 червня.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Міненерго.

Станом на 8 червня до енергосистеми приєднано ще один блок АЕС потужністю в 1000 МВт. У Міненерго пояснюють, що це сталося на 10 днів раніше від запланованого терміну. У зв’язку з цим до 16:00 обмеження у використанні електроенергії для населення не передбачаються. Також відключення не передбачені й для підприємств критичної інфраструктури.

У компанії зазначають, що дефіцит в енергосистемі 8 червня очікується у вечірню години, тому планові вимкнення світла заплановані на період з 16:00 до 24:00.

Відключення світла 8 червня – з якої години сьогодні вимикатимуть електрику

Відзначається, що через ворожі удари по м. Нікополь на Дніпропетровщині, знеструмлювалися побутові споживачі. На Харківщині ворог завдав удару по газорозподільній станції, через що пошкоджено технологічне обладнання. При цьому було наскрізь пробито газопровід.

Були проблеми й в електромережі. У Київській області вимикалась високовольтна повітряна лінія через пошкодження на території Білорусі. Наразі лінію включено в роботу.

На Житомирщині з технологічних причин 7 червня відключалась повітряна лінія обленерго. З тієї ж причини знеструмилися три підстанції обленерго у Тернопільській області. Всі побутові споживачі вже приєднані до мережі.

Міненерго зазначило, що через дефіцит власної електроенергії, на 8 червня прогнозується імпорт із сусідніх країн – 29 095 МВт/год. Експорту не передбачається.

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