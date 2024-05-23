Графіки відключення світла 24 травня діятимуть з 00:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів по всій території України

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на «Укренерго»

Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Відключення світла 24 травня – як діятимуть погодинні графіки

Причиною обмежень буде дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Повідомляється, що відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Ще новини України: Відключення світла по Україні – як дізнатися про графіки в різних областях