З настанням теплої пори року побільшало велосипедистів. Так як велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху, велосипедистам нагадали правила дорожнього руху

Велосипед це екологічний та економічний вид транспорту, і також чудовий спосіб покращити свою фізичну форму та отримати заряд бадьорості.

Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватися велосипедисти розповідає НСН.

Ось кілька основних правил, які повинні пам’ятати велосипедисти

Рухатися по велосипедних доріжках, а за їх відсутності – по правій стороні узбіччя.

Подавати сигнали руками перед поворотом або зупинкою.

Не їздити на велосипеді у стані алкогольного сп’яніння.

Використовувати шолом та інші засоби захисту.

Вмикати фари велосипеда у темну пору доби. Також велосипед має мати світловідбивачі та справні гальма.

Велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху

Важливо також пам’ятати

Велосипедистам заборонено їздити тротуарами та пішохідними переходами.

Перетинаючи дорогу по пішохідному переходу, велосипедист повинен злізти з велосипеда та перейти дорогу пішки.

Велосипедист повинен дати дорогу пішоходам.

Їздити проїжджою частиною дороги можна лише з 14 років.

Дотримання цих простих правил допоможе велосипедистам убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.

За що можуть штрафувати велосипедистів

Оскільки велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, вони неухильно повинні дотримуватись правил. Їхнє порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Якщо велосипедист порушив ПДР і був у стані сп’яніння, то розмір штрафу збільшується удвічі.

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