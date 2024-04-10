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Велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху

Журналіст
Велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху

З настанням теплої пори року побільшало велосипедистів. Так як велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху, велосипедистам нагадали правила дорожнього руху

Велосипед це екологічний та економічний вид транспорту, і також чудовий спосіб покращити свою фізичну форму та отримати заряд бадьорості.

Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватися велосипедисти розповідає НСН.

Ось кілька основних правил, які повинні пам’ятати велосипедисти

  • Рухатися по велосипедних доріжках, а за їх відсутності – по правій стороні узбіччя.
  • Подавати сигнали руками перед поворотом або зупинкою.
  • Не їздити на велосипеді у стані алкогольного сп’яніння.
  • Використовувати шолом та інші засоби захисту.
  • Вмикати фари велосипеда у темну пору доби. Також велосипед має мати світловідбивачі та справні гальма.

Велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху

Велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху

Важливо також пам’ятати

  • Велосипедистам заборонено їздити тротуарами та пішохідними переходами.
  • Перетинаючи дорогу по пішохідному переходу, велосипедист повинен злізти з велосипеда та перейти дорогу пішки.
  • Велосипедист повинен дати дорогу пішоходам.
  • Їздити проїжджою частиною дороги можна лише з 14 років.

Дотримання цих простих правил допоможе велосипедистам убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.

За що можуть штрафувати велосипедистів

Оскільки велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, вони неухильно повинні дотримуватись правил. Їхнє порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Якщо велосипедист порушив ПДР і був у стані сп’яніння, то розмір штрафу збільшується удвічі.

Джерело

Ще новини України: Чи будуть підвищувати штрафи за порушення ПДР – заява МВС

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