З настанням теплої пори року побільшало велосипедистів. Так як велосипедисти є повноправними учасниками дорожнього руху, велосипедистам нагадали правила дорожнього руху
Велосипед це екологічний та економічний вид транспорту, і також чудовий спосіб покращити свою фізичну форму та отримати заряд бадьорості.
Яких правил дорожнього руху повинні дотримуватися велосипедисти розповідає НСН.
Ось кілька основних правил, які повинні пам’ятати велосипедисти
- Рухатися по велосипедних доріжках, а за їх відсутності – по правій стороні узбіччя.
- Подавати сигнали руками перед поворотом або зупинкою.
- Не їздити на велосипеді у стані алкогольного сп’яніння.
- Використовувати шолом та інші засоби захисту.
- Вмикати фари велосипеда у темну пору доби. Також велосипед має мати світловідбивачі та справні гальма.
Велосипедистам нагадали основні правила дорожнього руху
Важливо також пам’ятати
- Велосипедистам заборонено їздити тротуарами та пішохідними переходами.
- Перетинаючи дорогу по пішохідному переходу, велосипедист повинен злізти з велосипеда та перейти дорогу пішки.
- Велосипедист повинен дати дорогу пішоходам.
- Їздити проїжджою частиною дороги можна лише з 14 років.
Дотримання цих простих правил допоможе велосипедистам убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху.
За що можуть штрафувати велосипедистів
Оскільки велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, вони неухильно повинні дотримуватись правил. Їхнє порушення тягне за собою накладення штрафу у розмірі 340 гривень. Якщо велосипедист порушив ПДР і був у стані сп’яніння, то розмір штрафу збільшується удвічі.
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