Роман Світан розповів, чи достатньо в Україні ППО для захисту від ракет “Онікс” та “Циркон”, які окупанти випускають з окупованого Криму

В України недостатньо засобів протиповітряної оборони, аби закрити всю територію від атак ракет “Онікс” та “Циркон”, які запускає ворог.

Україна може боротися з російськими протикорабельними ракетами “Онікс” та “Циркон” за допомогою комплексів ППО SAMP/T та Patriot, однак їхньої наявної кількості наразі недостатньо.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, повідомляє НСН з посиланням на 24 канал.

Ракетами “Онікс” росіяни намагаються дістати до території Одещини, а саме до припортової інфраструктури та електростанцій. А ракетами “Циркон” – завдавати ударів на відстань до 1000 км по визначених для себе об’єктах, як-от було в Києві.

В ЗСУ оцінили, чи достатньо в Україні ППО для захисту від ракет “Онікс” та “Циркон”

Світан зазначив, що “Циркон” та “Онікс” мають приблизно однаковий підхід до виконання завдань – на них встановлений точковий двигун. Обидві ракети – морського застосування, але боєголовки із самонаведенням дозволяють атакувати і наземні об’єкти.

Експерт також вказав на надзвичайно високу швидкість польоту “Циркону” – до 10 тис. км/год. Тому час підльоту до Києва може становити максимум 7 хв. Коли вмикається тривога, треба знати, яку ракету випустив ворог, щоб розуміти наявну кількість часу, аби залишити небезпечні місця або змінити локації.

За словами полковника запасу, наразі не зрозуміло, як працює боєголовка самонаведення “Циркону”, коли намагається вдарити по наземних цілях. Оскільки жодна ракета не влучила в об’єкт, то неможливо визначити її кругове відхилення. Щодо моря, то там ця ракета рухається до найбільш радіопомітних та радіоконтрастних кораблів.

“Разом з тим і Patriot, і SAMP/T дістають та знищують балістику. Питання – в кількості. Нам потрібно мінімум пів сотні комплексів типу Patriot, щоб закрити територію”, – оцінив Світан.

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