В Україну завезли небезпечну каву – що відомо

В Україну з Німеччини завезли небезпечну каву. Речовина, яку виявили у популярному напої, може призвести до важких ускладнень та навіть до коми

Про це повідомляє Держслужба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, інформує НСН.

В Україну завезли небезпечну каву – детальніше про небезпечний напій

У Держслужбі зазначають, що отримали повідомлення в системі швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів щодо виявлення в органічній зеленій каві хлорпірифосу. Напій має походження з Гондурасу, а експортувався в Україну з Німеччини.

Відправником вказаний Rehm & Benecke Coffee GmbH & Co., Hamburg, а отримувачем в Україні — ТОВ “Кофітон” у Києві.

Українців закликали бути обережними та не купувати такий товар. У разі виявлення на прилавках магазинів радять повідомляти Держслужбу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Для цього на сайті відомства можна залишити повідомлення, або ж зателефонувати до будь-якого регіонального відділення.

У Держслужбі не повідомили, у яких регіонах може зявитися небезпечний товар та який саме вигляд має ця кава.

В Україну завезли небезпечну каву

Загрози від хлорпірифосу

Згідно з відкритими джерелами, хлорпірифос застосовують як інсектицид широкого спектру дії у боротьбі з комахами на люцерні, цитрусових, бавовнику, плодових та різноманітних культурах.

Речовина, у разі потрапляння в організм людини, може призвести до гострих порушень у роботі центральної нервової системи:

головного болю;

судом;

порушення свідомості;

глибокої коми.

Що ще варто знати

Як відомо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про небезпечний товар, який зайшов на український ринок з Іспанії. Йдеться про кукурудзу для попкорну, в якій може міститися отруйна речовина.

Також у Держпродспоживслужбі раніше повідомляли про те, що в Україну потрапила партія небезпечного рису з Італії. Він містить смертельний канцероген – кадмій.

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