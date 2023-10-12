Чай – один із найпопулярніших напоїв у світі. До нього додають різні добавки для поліпшення смаку. Але, виявилося, що не можна додавати лимон у гарячий чай. Причина вас здивує

Найкорисніші добавки до чаю –цукор, мед та лимон. Якщо ви хочете отримати користь від напою, потрібно враховувати деякі нюанси.

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Лимон – це та ж аскорбінова кислота, вітамін С. Щоб він засвоївся організмом, не можна додавати його в гарячий напій. Під дією окропу лимон втрачає свої вітамінні властивості і, більше того, стає навіть шкідливим для здоров’я.

Гарячий чай з лимоном дуже сильно підвищує рівень кислотності у ротовій порожнині, внаслідок чого руйнується зубна емаль.

Чому не можна додавати лимон у гарячий чай – помилка, яка шкодить здоров’ю

Якщо ви любите чай з лимоном, потрібно класти шматочок лимона в теплий, а не в гарячий напій. Тоді напій принесе вам користь.

Також варто враховувати, що цитрусовий дає не лише яскравіший смак і аромат звичному напою, але й заряджає організм бадьорістю. Пийте чай із лимоном вранці чи вдень. Випитий на ніч напій може спровокувати безсоння.

Є у чаю з лимоном й багато корисних властивостей. Теплий напій покращує травлення, настрій, підвищує імунітет, сприяє спалюванню жиру.

Чай з лимоном також відмінно тонізує у спеку. А якщо додати лід і м’яту, вийде майже мохіто.

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