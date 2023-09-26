Чай багатьом здається кориснішою альтернативою каві. Але не всі види цього напою безпечні для здоров’я. Який чай може нашкодити організму – названо 3 види

Про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Зелений чай

Цей чай має яскраво виражений сечогінний й бактерицидний ефект. Проблема в тому, що вживанні у великій кількості призводить до загибелі не тільки шкідливих, а й корисних бактерій в організмі. Не можна пити такий чай у великій кількості, як воду. Це призведе до негативних наслідків, зокрема до проблем з печінкою та нирками.

Який чай може нашкодити організму – 3 види, якими не варто зловживати

Пуер

Це постферментований чай, який вирізняється специфічною технологією виробництва. Зібране та оброблене листя піддається процедурі ферментації. Таніни у чайному листі відповідають за сухий, гіркуватий смак чаю. В’яжуча природа цих речовин може дратувати травний тракт і призвести до неприємних симптомів, серед яких біль у животі та нудота. Такий ефект можна отримати незалежно від кількості випитого чаю.

Каркаде

Дехто вважає, що це найкорисніший чай, який можна пити як компот, але це не так. Кислі напої негативно впливають на стані зубної емалі. Німецькі вчені вирішили перевірити, який кислий продукт найнебезпечніший. Вони провели експеримент із використанням понад 1000 зубів, які залишились у кабінетах стоматологів.

Дослідники на кілька хвилин занурювали зуби в різні напої, аби зрозуміти, як ті на них впливають. Потім вимірювали твердість емалі. Результати виявилися шокуючими. Перше місце за шкідливістю зайняв чай каркаде, випередивши різні види алкоголю, енергетиків та газованої води.

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