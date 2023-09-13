Цікаві властивості Пуеру, про які варто знати любителям чаю

Останнім часом цей сорт чаю став дуже популярним. Він зберігається роками і стає лише кращим, бо як витримане вино набуває особливого, вишуканого смаку. Ходять навіть легенди, що напій має особливі лікувальні властивості та бадьорить краще за каву. Далі ми наведемо цікаві факти, які підтвердять чи спростують їх.

Таємниця в особливому вирощуванні

Чай Шен Пуер, як і Шу, родом з китайської провінції Юньнань. Тут органічна рослина достигає у незайманому, вологому, наповненому хмарами й туманом лісі. З глибокого родючого ґрунту бере найкорисніше, щоб одного дня стати прекрасним напоєм. Саме тут збирали листя цього чаю ще у VII столітті й доставляли в провінцію Пуер, за назвою якого і дотепер іменують популярний у всьому світі напій.

Види китайського Пуеру

Сьогодні купити китайський чай в Україні можна у багатьох різновидах: Шу (темний, чорний, постферментований), Шен (зелений, світлий, середньоферментваний), білий, класичний без додаткових компонентів, з квітами, цедрою та інші. Технологія виготовлення усіх видів специфічна та неповторна. Є сорти, які поступають в продаж без багаторічних очікувань, а є такі що витримуються на фабриці 5, 10 та навіть більше 20 років.

Чарівні властивості Пуеру, про які ви, можливо, не знали

Насичений і гладкий чай Пуер, після потрапляння в шлунково-кишковий тракт людини, утворює мембрану, яка прилипає до поверхні шлунку, утворюючи благотворний захисний шар.

Напій допомагає перетравлювати їжу. Найкраще пити Пуер через півгодини після їжі. Якщо ви їсте занадто мало, не слід пити занадто багато цього сорту.

Полегшує похмілля і детоксикацію. Коли пектинова речовина потрапляє в організм людини, її сильна адсорбційна властивість дозволяє їй прилипати до бактеріальних токсинів і шкідливих речовин у шлунку, відіграючи хороший ефект детоксикації.

Чайне листя містить інгредієнт, еквівалентний клофібрину, який перешкоджає підвищенню артеріального тиску, нейтралізує жири в крові та очищає кров. Також воно багате хлорофілом, який може перешкоджати засвоєнню холестерину в організмі. Якщо пити Пуер регулярно, він може виводити з організму тваринний жир, покращувати кровообіг, сприяти втраті зайвої ваги та метаболізму.

Антивіковий ефект чаю Пуер надають катехінові сполуки, загальна кількість яких у крупнолистовому чаю Юньнань вища, ніж в інших сортах чайного дерева. Вітаміни С і Е, а також поліфеноли, амінокислоти та мікроелементи, що містяться в цьому чаї, також мають сильну антивікову дію.

Полегшує кашель і зменшує виділення мокротиння.

У людей із захворюваннями шлунку, такими як виразка, пектинові речовини можуть сприяти їх загоєнню. Але потрібно правильно пити хороший та якісний чай Пуер, щоб живити і захищати шлунок.

Попередження: вживання чаю натщесерце шкідливе для шлунково-кишкового тракту. Кофеїн і деякі активні речовини в чаї поєднуються з білками в шлунку, що може легко викликати подразнення. Але при правильному вживанню чаю негативної дії не відмічається.

Також дотримуйтесь таких рекомендацій:

напій потрібно пити лише свіжим;

не потрібно заварювати чайне листя протягом ночі чи надто довго;

заварку можна використовувати кілька разів протягом короткого терміну (наприклад пів години), забороняється одну порцію чайного листя настоювати, наприклад, в різні дні;

дотримуйтесь рекомендації правильного заварювання китайського чаю Шен Пуер і Шу Пуер, щоб отримувати максимум користі.

Якщо ви не п’єте його, ви цього не дізнаєтесь. Але коли ви вип’єте його, ви не зможете жити без нього, тому що будете вражені таємничою чарівністю чаю Пуер. Якщо ви перейдете на інший чай, цього ніколи не буде достатньо.

Недарма в районі чаювання Менхай Пуер існує таке прислів’я: «Одна чашка ранкового чаю зробить вас могутньою людиною. Одна чашка післяобіднього чаю полегшить вашу роботу. Одна чашка вечірнього чаю вас освіжить і полегшить біль. Три чашки на день зроблять вас нестримними».