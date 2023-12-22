На Херсонщині окупанти розстріляли 13-річного хлопця на очах у родини. Нібито знайшли фото техніки у телефоні підлітка.

На тимчасово окупованій території Херсонської області, в одній із громад, російська армія вбила дитину.

Про це на пресконференції повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає НСН з посиланням на Суспільне.

“Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з’їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація…”, говорить Прокудін.

За його інформацією, хлопець десь проходив і начебто щось фотографував. Військові РФ схопили дитину, привели додому та застрелили, розповів очільник ОВА.

“Є заява директора школи до поліції. Будемо звертатися до повноважного з прав людини та всіх органів, щоб цей факт зафіксувати”, розповів Олександр Прокудін.

За повідомленнями місцевих, хлопчика довелось збирати по частинах, аби хоч якось поховати.

Вбивство мирних мешканців окупантами

Російські загарбники не тільки вбивають мирних українців, скидаючи на них бомби та запускаючи керовані ракети й безпілотники, а ще й застосовують стрілецьку зброю. Причому вони не розбираються хто перед ними, дорослий чи дитина.

В окупованій Волновасі після конфлікту із місцевим мешканцем вони розстріляли його сім’ю та двох дітей, а також родичів, які прийшли до них у гості. Вбивство сталось 27 жовтня вночі. Родина у цей час спала. Свідки кажуть, що сім’ю розстріляли російські військові, ймовірно, чеченці.

У березні 2022 року у Київській області російські військові розстріляли подружжя та їхню 15-річну дочку, які намагались виїхати на власній машині з окупованого села Северинівка.

Найбільше мирних українців росіяни стратили на Харківщині, Херсонщині, в Ірпені та Бучі. В цих регіонах після звільнення знайдені тисячі похованих людей, у деяких з них позаду були зав’язані руки. Наприклад, в Бучі в гаражі знайшли рештки двох людей, вбитих російськими окупантами. На місці злочину правоохоронці виявили 2 ланцюжки, хрестик, шестикутну зірку, заколку та 3 ключі на металевому тримачі.

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