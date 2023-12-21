Після «оздоровлення» в таборі рф померла 12-річна дівчинка з Луганщини, ще понад 100 дітей в лікарні. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає НСН.

Відомо, що йдеться про 125 дітей з так званої «ЛНР», які відпочивали у одному із таборів Тюменської області. Школярі саме поверталися з «оздоровлення», коли у потязі «Тюмень-Адлер» почали відчувати себе погано. У них підвищилася температура тіла, з’явилися інші ознаки хвороби. Одна із школярок – 12-річна дівчинка – померла прямо у вагоні. Медики, які супроводжували дітей, намагалися надати їй допомогу, але марно.

Інших дітей зняли з потяга і госпіталізували до Саратівської інфекційної лікарні.

Росспоживнагляд вже встиг повідомити, що у українських дітей після оздоровлення в російському таборі виявили грип А.

Тим часом табір «Олимпийская ребячка», де «відпочивали діти», перевіряють Росспоживнагляд та співробітники прокуратури. За даними російських ЗМІ, там беруть проби води та їжі.

Місцева влада запевняє, що організувала «гарячу лінію» з батьками. Тільки от зв’язку з багатьма з них немає через відсутність мобільного покриття у низці міст та сіл так званої «лнр».

Наш Телеграм

Ще новини і світу: У Польщі 27-річна українка померла після пологів