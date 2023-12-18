У Польщі 27-річна українка померла після пологів. Про це повідомляє “Польське радіо” з посиланням на Мацєя Мелєра, речника окружної прокуратури в Острові-Великопольському, передає НСН.

У Польщі прокуратура розслідує смерть 27-річної українки в лікарні після пологів.

Трагічна подія сталася 13 грудня у лікарні у Кротошині. Двома днями раніше в гінекологічне відділення звернулася 27-річна українка на 33-му тижні вагітності. Через важкий стан жінку до лікарні доставив чоловік.

Її стан був важким і погіршувався, тому лікарі вирішили застосувати кесарів розтин. Після пологів стан здоров’я жінки погіршився, вона померла 13 грудня.

Окружна прокуратура Кротошина порушила розслідування у цій справі. Тіло жінки направлено до судово-медичної частини для встановлення безпосередньої причини смерті та стану її здоров’я.

“Розтин буде проведено в понеділок, 18 грудня, на кафедрі судової медицини в Познані. Незважаючи на це, продовжать опитування свідків та перевірку документів щодо перебігу вагітності, що дозволить зробити більш детальні висновки”, – сказав прокурор.

Зазначається, що новонароджений хлопчик живий. Дитину доставили в м. Острув-Великопольський і госпіталізували до відділення новонароджених із симптомами гіпоксії. Речник острівської лікарні Адам Стангрет повідомив, що стан здоров’я хлопчика оцінюють як середній.

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