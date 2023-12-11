У Києві жінка померла після зґвалтування – підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення

У Києві жінка померла після зґвалтування. Підозрюваному у злочині 51-річному чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає НСН.

У столиці чоловік побив та зґвалтував жінку. Наступного дня жінку госпіталізували до лікарні, де вона померла.

Інцидент трапився ще у вересні. За даними слідства, 51-річний чоловік запросив до себе додому 53-річну жінку та запропонував разом випити. Після цього чоловік почав наполягати на інтимних стосунках.

Отримавши від жінки відмову, чоловік завдав їй численних ударів руками в область голови та інших частин тіла.

Унаслідок побиття жінка знепритомніла. Користуючись цим, чоловік жорстоко її зґвалтував, зазначає прокуратура.

Через отримані травми жінка не могла самостійно пересуватися. Наступного дня її шпиталізували у важкому стані. Через три дні після зґвалтування потерпіла померла в лікарні.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть жінки настала внаслідок тілесних ушкоджень, яких вона зазнала під час зґвалтування, зазначає прокуратура.

Чоловік наразі перебуває під вартою. Йому висунули обвинувачення за ч. 5 ст. 152 КК України — зґвалтування, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція цієї статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Читайте ще: У Німеччині порноактора звичувачують у зґвалтуванні української письменниці – деталі