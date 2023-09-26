У Німеччині порноактора звичувачують у зґвалтуванні української письменниці – деталі

У Німеччині триває судовий процес над порноактором, якого звинувачують у зґвалтуванні української письменниці-біженки, авторки дитячої книжки. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

У Німеччині порноактора звичувачують у зґвалтуванні української письменниці

Як стало відомо, підсудний працює викладачем фортепіано й саксофона і паралельно знімається в порно. На рахунку чоловіка – понад 100 короткометражок. Весною 2022 року він розмістив у мережі Інтернет оголошення про готовність допомогти біженцям з України. 28 травня на берлінському вокзалі він зустрів 27-річну українську письменницю, авторку книг для дітей та запропонував прихисток.

Слідство встановило, що німець замкнув українку у квартирі в районі Кепенік і скоїв щодо неї сексуальне насильство. Жінка прохала про допомогу з балкова та намагалася викликати поліцію. Через два дні їй вдалося втекти. У нападника є власна версія.

“Раптом вона закричала: “Зґвалтування!” Я закрив їй рота через сусідів. Жодного зґвалтування не було. Я чув, як вона розмовляла телефоном. Вона повідомила до поліції мою адресу. Я роздратувався і дав їй ляпаса. Я замкнув кімнати, щоб вона не взяла ножа. Вона кричала з балкона, я відтягнув її звідти, ми впали на підлогу. Я закрив їй рота”, – розповів нападник.

Статевий акт був незахищеним. Генрі пояснив, що регулярно перевіряється на венеричні захворювання через специфіку своєї діяльності, а також не хвилювався, що українка може бути хворою.

“Я порноактор, тому здаю аналізи щокілька тижнів. І вона (українка – ред.) суворо релігійна, а Папа Римський проти презервативів”, – сказав Генрі.

Українка дасть свої свідчення 29 вересня. Суд винесе вирок 13 жовтня.

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