У Києві чоловік напав на жінку з дитиною, бо ті говорили українською – що відомо

У Києві чоловік напав на жінку з дитиною через українську мову. Він нецензурно лаявся, облив жінку пивом та висловлював антиукраїнські гасла.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в місті Києві.

У Дніпровському районі столиці чоловік погрожував і нецензурно висловлювався в бік жінки з дитиною через те, що вони розмовляли українською мовою. Його розшукала поліція.

Затриманий був п’яним, кажуть поліціянти. Його особу встановили завдяки поширеному соцмережами відео, на якому він конфліктує з жінкою.

За словами потерпілої, затриманий погрожував їй та її доньці, бо вони говорили українською мовою. Також чоловік нецензурно лаявся, облив жінку пивом та висловлював антиукраїнські гасла.

Затриманий виявився 36-річним уродженцем Вінниччини, на нього вже склали адміністративні матеріали за дрібне хуліганство.

Нині правоохоронці також перевіряють його на прихильність до ідей «русского мира» й причетність до інших правопорушень.

Наразі щодо порушника склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства (ст. 173 Кодексу України).

Санкція зазначеної статті передбачає штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи строком до шістдесяти годин, або виправні роботи строком до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або до п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.

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