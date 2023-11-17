Чоловік з хрестом дістався до свого пункту призначення, він нарешті у Києві.

Мандрівника звати Джиммі. Він родом із Вірджинії, що у США, а подорож до української столиці почав із Варшави. Нині Джиммі в Києві, де хоче провести час, гуляючи.

Він розповів про свої враження від подорожі та що думає про росіян, передає НСН з посиланням на hromadske.

«Я хочу зустрічати людей і ділитися любов’ю. Також готуюся більше робити та подорожувати. Але я не зовсім впевнений, що буду робити далі. Тільки знаю, що удосконалю хрест і продовжу», зазначив чоловік. І додав, що він іще не знає точно, чи піде далі в подорож.

Джиммі також розповів, що відчував «дивовижне полегшення» від усвідомлення, що він дійшов до свого пункту призначення після 70 днів ходьби з 25-кілограмовим хрестом.

«Я познайомився зі сотнями людей під час своєї пригоди. Можливо, навіть кількома тисячами. Так, звісно, трапляються цікаві люди. І так багато з них заслуговують на визнання за те, що вони дивовижні», розповів чоловік про українців, яких він побачив під час подорожі.

Водночас Джиммі зауважив, що не може виокремити когось одного.

Також чоловік згадав, що бачив багато мертвих собак на шосе під час своєї подорожі.

«О, мій Боже, так багато з них були бездомними. Мені боляче бачити це. Якщо у когось є ідеї, як допомогти тваринам тут, я буду більш ніж щасливий допомогти», сказав американець.

Про ставлення до України та до росіян

Джиммі сказав, що любить Україну, адже це була перша країна, яку він відвідав поза США. Тому Україна завжди буде мати особливе місце в його серці, наголосив чоловік. І додав, що відвідав її ще у 2015 році.

«Мабуть, те, що змінилося, — це люди», так він описав свої враження від того, що побачив через роки.

Потрапив Джиммі в Україну 8 років тому після того, як спробував здійснити подорож до росії. Він цікавився цією країною, але йому не вдалося потрапити до неї через вимоги до візи. Тож узяв квитки до України.

Але згодом американець все ж побував у росії. Так, він іще жив у Москві, коли почалася повномасштабна війна рф проти України. Потім покинув цю країну.

На запитання, чи змінилося ставлення до росії та росіян після того, як він побачив наслідки війни в Україні, Джиммі відповів, що це «складне питання».

«Я дуже засмучений через це. Переважно тому, що я половину свого життя любив росію. Будь-яка війна погана, а справжніх переможців немає. Обидві сторони кожної війни щось втрачають. Я хотів би якось знову відвідати росію», сказав американець.

Він додав, що зустрічав багато росіян, і нібито «більшість із них хороші люди, які хочуть жити своїм життям». За словами Джиммі, він «не тримає в серці ненависті до жодної групи людей», а лише хоче, щоб усі були щасливі та в безпеці.

Джиммі процитував Послання апостола Павла до Ефесян, у якому той казав, що християни «борються не проти людей, не проти плоті й крові, а проти правителів, володарів темряви цього світу, духовних сил зла на небесах».

Також чоловік процитував Євангеліє від Івана, що «Бог не послав Свого Сина на світ, щоб Він світ засудив, але щоб через Нього світ спасся».

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